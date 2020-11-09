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A Milli Futbol Takımı Hırvatistan maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi

A Milli Takım mesaiye başlıyor. UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan ile karşılaşacak olan milliler bu maç öncesi Hırvatistan ile hazırlık maçına çıkacak. A Milli Takım kadrosuna alınan oyuncular bugün Riva’da top başı yaptı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 21:26
A Milli Futbol Takımı Hırvatistan maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi
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Milliler liglere verilen aranın ardından bu akşam saat 18:30’da basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi. Öte yandan 11 Kasım’da Hırvatistan ile hazırlık maçı yapacak olan milli takımımızda teknik direktör Şenol Güne ve bir oyuncu yarın saat 14:00’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Hırvatistan maçı 11 Kasım saat 20:45’te Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ta gerçekleşecek. Hazırlık maçındaki rakibimiz Hırvatistan’da ise kadroya alınmayan Lovren, Kalinic, Pongracic, Juranovic, Basic ve Antonio Colak kadroya eklendi.



Son Güncelleme: 09.11.2020 21:26
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