A Milli Futbol Takımı Hırvatistan maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Milliler liglere verilen aranın ardından bu akşam saat 18:30’da basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi. Öte yandan 11 Kasım’da Hırvatistan ile hazırlık maçı yapacak olanımızda teknik direktör Şenol Güne ve bir oyuncu yarın saat 14:00’te basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Hırvatistan maçı 11 Kasım saat 20:45’te Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ta gerçekleşecek. Hazırlık maçındaki rakibimiz Hırvatistan’da ise kadroya alınmayan Lovren, Kalinic, Pongracic, Juranovic, Basic ve Antonio Colak kadroya eklendi.