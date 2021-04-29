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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belirlendi!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın mücadele vereceği takımlar belirlendi. 12 dev adamın rakiplerinin kimler olduğu netlik kazandı. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda mücadeleler verecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı; İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşerek rakiplerinin kimler olduğu belirlendi.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:37
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belirlendi!
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FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Milli Erkek Basketbol Takımı; A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele verecek.

Almanya Berlin'de Verti Music Hall'de düzenlenen kura çekimiyle 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan tunuvanın grup aşaması eşleşmeleri netlik kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı; İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile A Grubu'nda mücadele verecek.

Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Türkiye, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan, Bulgaristan

B Grubu: Almanya, Fransa, Slovenya, Litvanya, Macaristan, Bosna Hersek

C Grubu: İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Estonya, Büyük Britanya

D Grubu: Çekya, Sırbistan, Finlandiya, Polonya, İsrail, Hollanda

Milli Takım, grup maçları için Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gidecek.

Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklığında gerçekleştirilen şampiyonanın grup aşamasını ilk dört sırada bitiren 16 takım çapraz biçimde eşleşecektir.

 




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:37
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Anahtar Kelimeler:
A MilliBasketbolTürkiyeFibaAvrupa Şampiyonası
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