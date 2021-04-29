A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belirlendi!

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Milli Erkek Basketbol Takımı; A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele verecek.
Almanya Berlin'de Verti Music Hall'de düzenlenen kura çekimiyle 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan tunuvanın grup aşaması eşleşmeleri netlik kazandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı; İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile A Grubu'nda mücadele verecek.
Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Türkiye, İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan, Bulgaristan
C Grubu: İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Estonya, Büyük Britanya
D Grubu: Çekya, Sırbistan, Finlandiya, Polonya, İsrail, Hollanda
Milli Takım, grup maçları için Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gidecek.
Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklığında gerçekleştirilen şampiyonanın grup aşamasını ilk dört sırada bitiren 16 takım çapraz biçimde eşleşecektir.