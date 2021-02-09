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9 Şubat 2021 Salı Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları maç başlama ve yayın saatleri

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları maç başlama ve yayın saatleri haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 09.02.2021 tarihli haberimizi okuyun.

09 Şubat 2021 Salı 15:30
9 Şubat 2021 Salı Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları maç başlama ve yayın saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 9 Şubat 2021 Salı maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 9 Şubat 2021 Salı Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 9 Şubat 2021 Salı tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 9 Şubat 2021 Salı günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

9 Şubat 2021 Salı  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

9 Şubat 2021 Salı TV'de bugünün maç programı...

11.10 Sydney – Wellington Phoenix / beIN SPORTS HD 4

16.00 Gaziantep FK – Göztepe / beIN SPORTS HD1

19.00 Giresunspor – Bursaspor / beIN SPORTS MAX HD 1

22.00 Benfica – Famalicao / S SPORT 2

23.00 Leeds Unıted – Crystal Palace / S Sport

23.00 Atletico Madrid – Celta Vigo / Spor SMART



Son Güncelleme: 09.02.2021 15:30
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