9 Nisan 2021 bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var?

Süper Lig 9 Nisan 2021 maç programı

9 Nisan 2021 Cuma günü yani bugün Süper Lig’de için herhangi bir müsabaka ne yazık ki yok. Süper Lig’ in 34. hafta maçları 10 Nisan Cumartesi günü aktif olarak devam edecek. Bu hafta da ilk maç saat 13.30’da Hatayspor Göztepe karşılaşmasıyla stard verecek.

10 Nisan 2021 maç programı ise şu şekilde;

Saat 13.30’ da Hatayspor ve Göztepe arasında gerçekleşecek.

Saat 16.00’ da Rizespor ve Trabzonspor sahada karşılaşacak.

Saat 19.00’ da Galatasaray ve Karagümrük karşı karşıya gelecekler.

Bugün hangi maçlar var 9 Nisan 2021

9 Nisan 2021 Cuma günü dünya futbolunda oynanacak karşılaşmaları ise şu şekilde;

Saat 12:05’ de Macarthur Bulls – Brisbane Roar karşılacaklar. BEIN SPORTS HD 4 karşılaşmayı naklen izleyebilirsiniz.

Saat 16:00’ da Keçiörengücü – Altınordu sahada olacak. TRT AVAZ, beIN SPORTS MAX 2 kanallarından izleyebilirsiniz.

Saat 16:00’ da Eskişehirspor – Giresunspor sahada karışı karşıya gelecekler TRT SPOR, beIN SPORTS MAX 1 ‘den yayın naklen verilecek.

Saat 19:00’da İstanbulspor – Tuzlaspor TRT SPOR, beIN SPORTS MAX 1

Saat 21:00 ‘da Vitesse – Ado Den Haag karşılaşması olacak. Tivibu Spor 2 ‘den yayınlanacak.

Saat 21:30 ‘da Arminia Bielefeld – Freiburg karşı karşıya gelecekler. S SPORT ‘ den maç ekranlara yansıyacak.

Saat 21:45’ da Watford – Reading maçı gerçekleşecek. beIN SPORTS HD 2 canlı olarak naklen verilecek.

Saat 22:00’ da Metz – Lille karşı karşıya gelecekler maç beIN SPORTS MAX 1’den naklen verilecek.

Saat 22:00’ da Fulham – Wolverhampton sahada karışılacaklar maç S SPORT tarafından ekrana verilecek.

Saat 22:00’ da Huesca – Elche arasında gerçekleşsek maç SPOR SMART verilecek.