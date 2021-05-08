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9 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 9 Mayıs Pazar at yarışı programı

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 08.05.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:00
9 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 9 Mayıs Pazar at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 9 Mayıs 2021 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 9 Mayıs PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 8 Mayıs 2021 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 9 Mayıs Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 9 Mayıs 2021 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

9 Mayıs Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 9 Mayıs 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 9 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!




Son Güncelleme: 08.05.2021 00:00
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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