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9 Eylül 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 9 Eylül Perşembe at yarışı programı

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 8 Eylül Çarşamba 13:30 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

08 Eylül 2021 Çarşamba 13:30
9 Eylül 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 9 Eylül Perşembe at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 9 Eylül 2021 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 9 Eylül PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 8 Eylül 2021 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 9 Eylül Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 9 Eylül 2021 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

9 Eylül Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 9 Eylül 2021 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 9 Eylül 2021 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 08.09.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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