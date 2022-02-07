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8 Şubat 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Şubat Salı at yarışı programı

Basın bülteninde göze çarpan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 7 Şubat 2022 Pazartesi tarihli haberimize göz atarak, TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

07 Şubat 2022 Pazartesi 13:30
8 Şubat 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Şubat Salı at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 8 Şubat 2022 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 8 Şubat SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 7 Şubat 2022 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 8 Şubat Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 8 Şubat 2022 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

8 Şubat Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 8 Şubat 2022 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 8 Şubat 2022 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 07.02.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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