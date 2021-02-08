8 Şubat 2021 Pazartesi Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları maç başlama ve yayın saatleri

Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 8 Şubat 2021 Pazartesi maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 8 Şubat 2021 Pazartesi Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 8 Şubat 2021 Pazartesi tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık.

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 8 Şubat 2021 Pazartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

8 Şubat 2021 Pazartesi günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

8 Şubat 2021 Pazartesi TV'de bugünün maç programı...

08:05 | Newcastle Jets - Melboune City | beIN SPORTS 4

10:10 | CC Mariners - Westen United | beIN SPORTS 4

13:30 | BB Erzurumspor - Kayserispor | beIN Sports 1

13:30 | Keçiörengücü - Adanaspor | TRT Spor - beIN Max 1

14:15 | Ajax - Utrecht | Tivibu Spor 3

14:30 | Benevento - Sampdoria | beIN Sports 4

15:00 | Brest - Bordeux | beIN Sports 3

15:00 | Hamilton - Rangers | Tivibu Spor

15:00 | Tottenham - WBA | S Sport

15:30 | Beerschot - Antwerp | Tivibu Spor 4

15:30 | Greuther Fürth - Wurzburger | S Sport 2

16:00 | Real Sociedad - Cadiz | Spor Smart

16:00 | Ankaragücü - Sivasspor | beIN Sports 1

16:00 | Denizlispor - Antalyaspor | beIN Sports 2

16:00 | Altınordu - Boluspor | TRT Spor - beIN Max 1

16:00 | Girona - Leganes | 123 Youtube

16:30 | Groningen - Feyenoord | Tivibu Spor 3

17:00 | Nimes - Monaco | beIN Sports 3

17:00 | Wolverhampton - Leicester City | S Sport

17:00 | AC Milan - Crotone | beIN Sports 4

17:00 | Udinese - Verona | beIN Max 2

17:00 | Montpellier - JDA Dijon | beIN Connect

17:30 | Hoffenheim - E.Frankfurt | S Sport 2

18:00 | Malaga - Real Zaragoza | 123 Youtube

18:15 | Athletic Bilbao - Valencia | Spor Smart

19:00 | Nantes - Lille | beIN Sports 3

19:00 | Beşiktaş - Konyaspor | beIN Sports 1

19:00 | Balıkesirspor - Akhisarspor | TRT Spor - beIN Max 1

19:30 | Liverpool - Manchester City | S Sport

20:00 | A.Bielefeld - Werder Bremen | S Sport 2

20:00 | Parma - Bologna | beIN Sports 4

20:15 | Genk - Anderlecht | Tivibu Spor 3

20:15 | Rayo Vellacano - Tenerife İspanya | 123 Youtube

20:30 | Osasuna - Eibar | Spor Smart

22.15 | Sheffield United - Chelsea | S Sport

22.45 | Lazio - Cagliari | beIN Sports 4

23.00 | Marsilya - PSG | beIN Sports 3

23.00 | Real Betis- Barcelona | Spor Smart