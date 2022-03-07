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8 Mart 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Mart Salı at yarışı programı

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Mart 7 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Mart 2022 Pazartesi 13:30
8 Mart 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Mart Salı at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 8 Mart 2022 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 8 Mart SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 7 Mart 2022 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 8 Mart Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 8 Mart 2022 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

8 Mart Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 8 Mart 2022 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 8 Mart 2022 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 07.03.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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