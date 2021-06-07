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8 Haziran 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Haziran Salı at yarışı programı

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 07.06.2021 tarihli haberimizde.

07 Haziran 2021 Pazartesi 12:01
8 Haziran 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Haziran Salı at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 8 Haziran 2021 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 8 Haziran SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 8 Haziran Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 8 Haziran 2021 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

8 Haziran Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 8 Haziran 2021 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 8 Haziran 2021 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 07.06.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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