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8 Eylül 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Eylül Çarşamba at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 7 Eylül 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

07 Eylül 2021 Salı 13:30
8 Eylül 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Eylül Çarşamba at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 8 Eylül 2021 Çarşamba at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 8 Eylül ÇarşambaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 7 Eylül 2021 Salı tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 8 Eylül Çarşamba at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 8 Eylül 2021 Çarşamba tarihli bültene ulaşabilirsiniz

8 Eylül Çarşamba TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 8 Eylül 2021 Çarşamba tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 8 Eylül 2021 Çarşamba TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 07.09.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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