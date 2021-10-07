İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

8 Ekim 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Ekim Cuma at yarışı programı

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 07.10.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

07 Ekim 2021 Perşembe 13:30
8 Ekim 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Ekim Cuma at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 8 Ekim 2021 Cuma at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 8 Ekim CumaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 7 Ekim 2021 Perşembe tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 8 Ekim Cuma at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 8 Ekim 2021 Cuma tarihli bültene ulaşabilirsiniz

8 Ekim Cuma TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 8 Ekim 2021 Cuma tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 8 Ekim 2021 Cuma TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 07.10.2021 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Süper Lig 5. hafta maçları ve fikstür
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Marcao Galatasaray'dan 150 bin Euro ceza yedi
Türkiye Karadağ CANLI İZLE
Türkiye Karadağ CANLI İZLE

Popüler Haberler

8 Ekim 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Ekim Cuma at yarışı programı
TJK 7 Ekim 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ekim 2021 Perşembe - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
BİM 8 Ekim 2021'de hangi ürünleri getiriyor? Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Çılgın sayısal loto 6 Ekim 2021 Çarşamba çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın sayısal loto sonuçlarını nereden öğrenmeli?
6 Ekim Çarşamba Şans Topu sonuçları
Benzin ve motorin zamlanacak mı? Akaryakıt zammı ne kadar olacak?
Kuruluş Osman yeni sezon yakında başlayacak! ATV Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman?
Face, Instagram ve WhatsApp neden açılmıyor? Face, Instagram ve WhatsApp çöktü mü?
Ece Ronay kimdir, nereli?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Kurban Bayramında Kuzey Marmara Otoyolu ücretsiz mi?
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 1 Temmuz 2021 Perşembe En uygun konut kredisi faizleri
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.