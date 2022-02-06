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7 Şubat 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Şubat Pazartesi at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 06.02.2022li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

06 Şubat 2022 Pazar 13:30
7 Şubat 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Şubat Pazartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 7 Şubat 2022 Pazartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 7 Şubat PazartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Şubat 2022 Pazar tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 7 Şubat Pazartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 7 Şubat 2022 Pazartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

7 Şubat Pazartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 7 Şubat 2022 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 7 Şubat 2022 Pazartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 06.02.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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