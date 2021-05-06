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7 Mayıs 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Mayıs Cuma at yarışı programı

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 06-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
7 Mayıs 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Mayıs Cuma at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 7 Mayıs 2021 Cuma at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 7 Mayıs CumaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Mayıs 2021 Perşembe tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 7 Mayıs Cuma at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 7 Mayıs 2021 Cuma tarihli bültene ulaşabilirsiniz

7 Mayıs Cuma TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 7 Mayıs 2021 Cuma tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 7 Mayıs 2021 Cuma TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!




Son Güncelleme: 06.05.2021 00:01
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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