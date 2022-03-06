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7 Mart 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Mart Pazartesi at yarışı programı

Okurlarımızın merak ettikleri TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 6 Mart 2022 Pazar tarihli haberimizde TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

06 Mart 2022 Pazar 13:30
7 Mart 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Mart Pazartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 7 Mart 2022 Pazartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 7 Mart PazartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Mart 2022 Pazar tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 7 Mart Pazartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 7 Mart 2022 Pazartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

7 Mart Pazartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 7 Mart 2022 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 7 Mart 2022 Pazartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 06.03.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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