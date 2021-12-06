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7 Aralık 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Aralık Salı at yarışı programı

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair en sıcak ayrıntılar 06.12.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Aralık 2021 Pazartesi 13:30
7 Aralık 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Aralık Salı at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 7 Aralık 2021 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 7 Aralık SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Aralık 2021 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 7 Aralık Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 7 Aralık 2021 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

7 Aralık Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 7 Aralık 2021 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 7 Aralık 2021 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 06.12.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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