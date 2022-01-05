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6 Ocak 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Ocak Perşembe at yarışı programı

Gündemde kritik haberler arasında yer alan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 05.01.2022 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

05 Ocak 2022 Çarşamba 13:30
6 Ocak 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Ocak Perşembe at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 6 Ocak 2022 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 6 Ocak PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 5 Ocak 2022 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 6 Ocak Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 6 Ocak 2022 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

6 Ocak Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 6 Ocak 2022 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 6 Ocak 2022 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 05.01.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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