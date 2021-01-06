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6 Ocak 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 06.01.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

06 Ocak 2021 Çarşamba 15:30
6 Ocak 2021 Çarşamba Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 6 Ocak 2021 Çarşamba maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 6 Ocak 2021 Çarşamba Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgileri haberimizde…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 6 Ocak 2021 Çarşamba tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmaları sıralanmıştır. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 6 Ocak 2021 Çarşamba günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

6 Ocak 2021 Çarşamba günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

6 Ocak 2021 Çarşamba TV'de bugünün maç programı...

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

 

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 15:30
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