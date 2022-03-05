6 Mart 2022 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Mart Pazar at yarışı programı

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 6 Mart 2022 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 6 Mart PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK intenet sitesi üzerinden 6 Mart 2022 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 5 Mart 2022 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 6 Mart Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

6 Mart Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 6 Mart 2022 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor.