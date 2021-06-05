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6 Haziran 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Haziran Pazar at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 05.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

05 Haziran 2021 Cumartesi 12:01
6 Haziran 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Haziran Pazar at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 6 Haziran 2021 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 6 Haziran PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 6 Haziran Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 6 Haziran 2021 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

6 Haziran Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 6 Haziran 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 6 Haziran 2021 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 05.06.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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