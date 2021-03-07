6 golün atıldığı derbide kazanan Bayern Münih

Almanya Bundesliga’da heyecan 24. hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Haftanın en önemli mücadelesinde Borussia Dortmund’u konuk eden lider Bayen Münih, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Rakibini 4-2 yenen Bayen, liderliğini sürdürmüş oldu. Bayen Münih’e galibiyeti getiren golleri, Lewandowski (3) ve Goretzka kaydetti. Bu sonuçla puanını 55 yapan Bayen, Leipzig’in 2 puan önünde liderliğini devam ettirdi.

Maçtan puansız ayrılan Borussia Dortmund’un gollerini ise genç yıldız Haaland kaydetti. Bu sonuçla 39 puanda kalan Dortmund, haftayı 6. sırada tamamladı.

Bayen Münih sıradaki maçını, 13 Mart Cumartesi günü Werder Bremen ile deplasmanda oynayacak. Borussia Dortmund ise aynı gün evinde Hertha Berlin’i konuk edecek.