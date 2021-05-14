İstanbul 17°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

6 golün atıldığı derbide gülen taraf Liverpool

İngiltere Premier Lig’in 34. haftasının erteleme maçında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Tam 6 golün atıldığı derbiyi konuk ekip Liverpool 4-2 kazandı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım atan Liverpool, ilk 4 şansını arttırdı. İşte Manchester United-Liverpool derbisinin detayları...

14 Mayıs 2021 Cuma 00:18
6 golün atıldığı derbide gülen taraf Liverpool
Takip Et:

İngiltere Premier Lig’de erteleme maçında Manchester United ile Liverpool karşılaştı. 2 hafta önce Manchester United taraftarlarının protestoları sebebiyle oynanamayan ve ertelenen karşılaşmayı konuk ekip Liverpool 4-2 kazandı. Şampiyonlar Ligi bileti için çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Liverpool, ilk 4 şansını sürdürdü. Liverpool’a galibiyeti getiren golleri; Jota, Firmino (2) ve Salah kaydetti. Liverpool’da milli oyuncumuz Ozan Kabak sakatlığı sebebiyle süre alamadı. Bu sonuçla puanını 60 yapan Liverpool, 1 maç eksiğiyle 5. sırada kendine yer buldu.

Maçtan puansız ayrılan United’da ise golleri, Fenandes ve Rashford kaydetti. Bu sonuçla 70 puanda kalan ManU, haftayı 2. sırada tamamladı.

Manchester United sıradaki maçını 18 Mayıs Salı günü Fulham ile evinde oynayacak. Liverpool ise 16 Mayıs Pazar günü West Bromwich Albion deplasmanına konuk olacak.


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Premier LigManchester UnitedLiverpool
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaraylı Emre Akbaba'dan Şampiyonluk Mesajı
Galatasaraylı Emre Akbaba'dan Şampiyonluk Mesajı
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Süper Lig şampiyonu ne kadar gelir elde ediyor? Süper Lig 1. 2. ve 3. takımlar ne kadar para alacak?
Süper Lig şampiyonu ne kadar gelir elde ediyor? Süper Lig 1. 2. ve 3. takımlar ne kadar para alacak?
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA 29 Mayıs Şampiyonlar Ligi finali neden alındı? Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak?
UEFA 29 Mayıs Şampiyonlar Ligi finali neden alındı? Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak?
Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e Övgüler
Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e Övgüler

Popüler Haberler

Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor 62. bölüm tek parça izle - Mucize Doktor son bölüm Fox TV canlı izle
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm tek parça izle - Bir Zamanlar Çukurova son bölüm ATV canlı izle
Altın ne kadar oldu? 14 Mayıs 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 14 Mayıs 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 14 Mayıs 2021 Cuma bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 14 Mayıs 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 14 Mayıs 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 14 Mayıs 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Emanet 180.bölüm fragmanı ve 14 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Gen İlaç halka arz ne zaman gerçekleşecek? Gen İlaç eşit dağılım mı oransal mı?
Sosyal yardım kampanyalarına nasıl başvuru yapılır? Devlet 962 TL- 1561 TL Sosyal Yardım Parası veriyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yaralı Kalbim 96. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Gelir belgesiz acil kredi veren bankalar 2021
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TV 8 canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2021 TDK Hayvancılık destekleme kredisi başvuru şartları nelerdir? 2021 yılı devlet destekli hayvancılık kredi desteği
TRT 1 canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.