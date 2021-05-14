6 golün atıldığı derbide gülen taraf Liverpool

İngiltere Premier Lig’de erteleme maçında Manchester United ile Liverpool karşılaştı. 2 hafta önce Manchester United taraftarlarının protestoları sebebiyle oynanamayan ve ertelenen karşılaşmayı konuk ekip Liverpool 4-2 kazandı. Şampiyonlar Ligi bileti için çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Liverpool, ilk 4 şansını sürdürdü. Liverpool’a galibiyeti getiren golleri; Jota, Firmino (2) ve Salah kaydetti. Liverpool’da milli oyuncumuz Ozan Kabak sakatlığı sebebiyle süre alamadı. Bu sonuçla puanını 60 yapan Liverpool, 1 maç eksiğiyle 5. sırada kendine yer buldu.

Maçtan puansız ayrılan United’da ise golleri, Fenandes ve Rashford kaydetti. Bu sonuçla 70 puanda kalan ManU, haftayı 2. sırada tamamladı.

Manchester United sıradaki maçını 18 Mayıs Salı günü Fulham ile evinde oynayacak. Liverpool ise 16 Mayıs Pazar günü West Bromwich Albion deplasmanına konuk olacak.