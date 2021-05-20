55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda 3 sporcumuz finale yükseldi

55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, bu sene Avrupa’nın ülkelerinden biri olan Hırvatistan’da düzenlenmektedir. Şampiyonanın ikinci gününde üç tane milli sporcumuz finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Milli sporcularımız tunuvanın ilk gününde dört farklı kategoride finale çıktı. Ayrıca iki farklı kategoride üçüncülük maçı yapmaya hak kazandı. Tunuvanın ikinci gününde, yani bugün üç milli sporcumuz final şansı kazanırken, bir sporcumuz üçüncülük maçına çıkacak.

Sporcularımızdan Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş ve Ali Sofuoğlu Avrupa Şampiyonası’nda finale çıkma başarısı gösterdi. Bu sporcularımız geçen yıl yine final müsabakasına çıkmıştı. Milli sporcularımız geçen yıl finalde kaybettikleri İspanya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimizin hedefi İspanya’yı bu kez yenerek altın madalyanın sahibi olmaktır. Ayrıca kadınlarda Serap Özçelik Arapoğlu finale yükselen isimler arasında yer aldı. 50 kg’da dünyanın bir numarası olan Serap Özçelik Arapoğlu, yarı finalde ezeli rakibi İtalyan sporcuyu yenerek finale yükseldi.