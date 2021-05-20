55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda 3 sporcumuz finale yükseldi

Sporcularımızdan Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş ve Ali Sofuoğlu Avrupa Şampiyonası’nda finale çıkma başarısı gösterdi. Bu sporcularımız geçen yıl yine final müsabakasına çıkmıştı. Milli sporcularımız geçen yıl finalde kaybettikleri İspanya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimizin hedefi İspanya’yı bu kez yenerek altın madalyanın sahibi olmaktır. Ayrıca kadınlarda Serap Özçelik Arapoğlu finale yükselen isimler arasında yer aldı. 50 kg’da dünyanın bir numarası olan Serap Özçelik Arapoğlu, yarı finalde ezeli rakibi İtalyan sporcuyu yenerek finale yükseldi.
Son Güncelleme: 20.05.2021 22:52