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5 Ocak 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Ocak Çarşamba at yarışı programı

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 4 Ocak 2022 Salı tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

04 Ocak 2022 Salı 13:30
5 Ocak 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Ocak Çarşamba at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 5 Ocak 2022 Çarşamba at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 5 Ocak ÇarşambaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 4 Ocak 2022 Salı tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 5 Ocak Çarşamba at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 5 Ocak 2022 Çarşamba tarihli bültene ulaşabilirsiniz

5 Ocak Çarşamba TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 5 Ocak 2022 Çarşamba tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 5 Ocak 2022 Çarşamba TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 04.01.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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