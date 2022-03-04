İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

5 Mart 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Mart Cumartesi at yarışı programı

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 4 Mart 2022 Cuma tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

04 Mart 2022 Cuma 13:30
5 Mart 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Mart Cumartesi at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 5 Mart 2022 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 5 Mart CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 4 Mart 2022 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 5 Mart Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 5 Mart 2022 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

5 Mart Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 5 Mart 2022 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 5 Mart 2022 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 04.03.2022 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulusal halterci Melisa Güneş 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı!
Ulusal halterci Melisa Güneş 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı!
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş’a büyük şok! Hesaplar değişti
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Fransa Burak Yılmaz'ın sözlerini konuştu: Korkmayın, biz şampiyon olacağız
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?
Süper Lig yayın ihalesini Netflix mi alıyor?

Popüler Haberler

5 Mart 2022 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Mart Cumartesi at yarışı programı
Ramazan'da oruçlu iken diş fırçalamak orucu bozar mı?
TJK 4 Mart 2022 Cuma at yarışı sonuçları
Dominos Pizza bayilik şartları nelerdir?
Şevval orucunun dinimizdeki yeri nedir? Kaza oruçları Şevval orucu sayılır mı?
Oruç tutabilme imkânı varken tutmayıp fidye verirse oruç borcundan kurtulmuş olur mu? Kimler oruç fidyesi verebilir?
Oruç tutarken nasıl niyet etmek gerekiyor? Oruç tutmak için ne zaman niyet edilmeli?
İşçilerin oruç tutmasının hükmü nedir? Çalışanların oruç tutabilir mi?
Ramazan ayında beslenmeye dikkat! Uzmanlar tarafından açıklanan örnek iftar menüsü nasıl olur
Göz damlası oruca zarar verir mi?
Erkek hazır giyim modelistleri ne kadar kazanıyor?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
Oyuncu Hakan Salınmış kimdir?
Kenan Ece kimdir? Nerelidir? Kenan Ece kaç yaşındadır?
DSÖ uyardı vakalar yeniden artışa geçti!
Güneş Emir kimdir? Güneş Emir görev aldığı dizi ve filmler
Elif İnci kimdir? Elif İnci hakkında bilgiler
Erdal Küçükkömürcü kim? Memleketi neresidir?
Hangi durumlarda oruç kaza edilebilir? Oruç kaza gerektiren haller nelerdir?
Hangi bankalar yeni kurulan şirketlere kredi vermektedir?
Derya Baykal kimdir? Nerelidir? Derya Baykal nerede oturuyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.