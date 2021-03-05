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5 Mart 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 5 Mart 2021 tarihinde kimin maçı var?

Gündemi bir süredir meşgul eden bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, tarihinde kimin maçı var? haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 05.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

05 Mart 2021 Cuma 12:30
5 Mart 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 5 Mart 2021 tarihinde kimin maçı var?
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmektedir. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları maç var mı? Bugün hangi maçlar var? şeklinde aramaya başladı! Spor ekranında bugün ne var? BeINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik.

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Maç günü BeINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. 

Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

04.03.2021 TV'de hangi maçlar var?

 

16:00 Kasımpaşa - Trabzonspor, Kanal: beIN Sports 1

16:00 Alanyaspor - Göztepe, Kanal: beIN Sports 2

19:00 Fenerbahçe - Antalyaspor, Kanal: beIN Sports 1

20:00 Genk - Mechelen, Kanal: Tivibu Spor 3

21:00 Fulham - Tottenham, Kanal: S Sport

22:45 Standart Liege - C. Brugge, Kanal: Tivibu Spor 3

22:45 Parma - Inter, Kanal: beIN Sports 2

23:00 Levante - Athletic Bilbao, Kanal: Tivibu Spor 2

23:15 Liverpool - Chelsea, Kanal: S Sport 

 



Son Güncelleme: 05.03.2021 12:30
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