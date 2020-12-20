5 maçtır mağlubiyet almayan Trabzonspor, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı haline geldi!

Ziraat Türkiye Kupası’ndan ayrılan Trabzonspor, komşusu Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Deplasman oynayan bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor’u kendi evinde mağlup etti.

Süper Lig’de emin adımlarla zirveye doğru tırmanmakta olan Trabzonspor, teknik direktörlüğüne Abdullah Avcı’nın gelmesi ile birlikte Süper Lig’de oynadığı 5 maçın; 3’ünden zafer, 2’sinden ise beraberlik alarak ayrıldı. Yani bordo-mavililer 5 maçtır namağlup bir şekilde Süper Lig serüvenine devam ediyor.

Avcı ile her şey terse döndü

Süper Lig serüveninde, ilk 8 maçında Trabzonspor’un; 1 zaferi, 3 berberliği ve 4 adet yenilgisi bulunuyordu. Trabzonspor ilk maçlarında 10 gol atarken 15 gol yemişti.

6 puan ile Süper Lig sıralamasında 17. olan bordo-mavililer, Abdullah Avcı’nın teknik direktör olarak takıma gelmesinin ardından çıktığı 5 maçın; 3’ünden zafer ve ikisinden beraberlik sonuçları ile ayrıldı. Trabzonspor son çıktığı 5 maçta; 5 gol atarken 2 gol yedi. 11 puan alarak zirveye doğru yola çıktı.

Skorlar terse döndü, Süper Lig’de kalesinde en çok gol gören takım, en az gol gören takıma döndü

Çaykur Rizespor karşısında deplasman oynayan bordo-mavililer maça yenik bir şekilde başlasa da maç sonucunda zafer alan takım oldu. Abdullah Avcı’nın gelişinin ardından Trabzonspor’un oyun tarzında bile büyük gelişmeler görülüyor. Gerek oyuncular gerek Abdullah Avcı bu konunun üzerine düşmekte. 5 maç öncesine kadar Süper Lig’de en çok gol yiyen takım olarak geçen Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın takımın defansında yaptığı kritik müdahaleler ile en az gol yiyen takımına döndü. 8 maçta 15 gol yiyen bordo-mavililer, çıktıkları son 5 maç içerisinde yalnızca iki tane gol yedi.

Flavio, “Mücadeleye devam edeceğiz”

Trabzonspor’da forma giymekte olan Brezilya asıllı Flavio, sahadaki mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi. Çaykur Rizespor maçında sergilediği performans ile öne çıkan oyunculardan biri olan Flavio, çalışmaya ve inanmaya devam ettiklerinin altını çizerek, “Önemli bir zafer kazandık, inanarak çalışıyoruz. Daha da gelişim gösterecek olan bir takımımız bulunuyor ve daha da fazlası için her zaman sahada mücadele edeceğiz.” İfadelerini kullandı.