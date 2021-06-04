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5 Haziran 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Haziran Cumartesi at yarışı programı

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 04.06.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 12:01
5 Haziran 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Haziran Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 5 Haziran 2021 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 5 Haziran CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 4 Haziran 2021 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 5 Haziran Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

5 Haziran Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 5 Haziran 2021 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 04.06.2021 12:01
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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