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5 Eylül 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Eylül Pazar at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 4 Eylül 2021 Cumartesi günü de gündemde! Siz de TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi için 4 Eylül 2021 Cumartesi tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Eylül 2021 Cumartesi 13:30
5 Eylül 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Eylül Pazar at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 5 Eylül 2021 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 5 Eylül PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 4 Eylül 2021 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 5 Eylül Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 5 Eylül 2021 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

5 Eylül Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 5 Eylül 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 5 Eylül 2021 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 04.09.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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