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5 Ekim 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Ekim Salı at yarışı programı

Gündemi bir süredir meşgul eden TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 04.10.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

04 Ekim 2021 Pazartesi 13:30
5 Ekim 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 5 Ekim Salı at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 5 Ekim 2021 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 5 Ekim SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 4 Ekim 2021 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 5 Ekim Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 5 Ekim 2021 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

5 Ekim Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 5 Ekim 2021 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 5 Ekim 2021 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 04.10.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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