5 aylık bebeğini kaybeden İrfan Can Eğribayat, kalesini gözleri yaşlı korudu!

Süper Lig'in 15'inci haftasının son maçlarından biri olan Göztepe - Gaziantep FK. karşılaşması Göztepe deplasmanında oynandı. Sıkı bir mücadele gösteren takımlardan Göztepe karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrılırken maçın sonunda takımın genç kalecisi İrfan Can Eğribayat’ın yere çöküp ağlaması herkesi büyük merak içinde bıraktı.

Genç kalecinin maçın sonunda yaşadığı duygu yoğunluğunun gerçek nedeni ise karşılaşma sonrasında İrfan Can'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla anlaşıldı.

Sahanın ortasında takım arkadaşlarının teselli ettiği İrfan Can'ın geçtiğimiz günlerde daha 5.5 aylık olan bebeğini kaybettiği öğrenildi. Bebeğinin acısı henüz yüreğinde tazeyken Gaziantep maçına çıkan İrfan Can'ın paylaşımında maça çıkmama kararını eşinin değiştirdiğini ve bugün 3 topun direkten döndüğünü bunda da bebeğinin kalesini koruduğunu düşündüğünü söylediği görüldü.