43 yaşındaki eski futbolcu Ümit Karan Vefaspor ile sözleşme imzaladı

Galatasaray’ın efsane isimlerden Ümit Karan futbola geri döndüğünü açıkladı. Karan BAL Ligi ekiplerinden Vefaspor ile sözleşme imzaladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transferini duyuran Karan, açıklamasında amatör futbol kulüplerine de destek vereceğini bildirdi.
Hem futbolcu hem de antrenör
Karan futbol yaşamanın ardından Malatyaspor, USA ve FC Shkupi gibi takımlarda çalışmıştı. 43 yaşındaki isim Vefaspor ile yaptığı sözleşmeyle teknik adamlığın yanı sıra futbolcu olarak da yeşil sahalara dönmüş oldu.
Son Güncelleme: 03.09.2020 22:46