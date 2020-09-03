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43 yaşındaki eski futbolcu Ümit Karan Vefaspor ile sözleşme imzaladı

Eski milli futbolcu ve Galatasaray efsanesi Ümit Karan 43 yaşında futbola döndü. BAL Ligi ekiplerinden Vefaspor ile sözleşme imzalayan Karan hem oyuncu hem de teknik direktör olarak görev yapacak. 11 yıl sonra futbola dönen Karan, sosyal medya hesabından transferini duyurdu.

03 Eylül 2020 Perşembe 22:46
43 yaşındaki eski futbolcu Ümit Karan Vefaspor ile sözleşme imzaladı
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Galatasaray’ın efsane isimlerden Ümit Karan futbola geri döndüğünü açıkladı. Karan BAL Ligi ekiplerinden Vefaspor ile sözleşme imzaladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transferini duyuran Karan, açıklamasında amatör futbol kulüplerine de destek vereceğini bildirdi.

Hem futbolcu hem de antrenör


Yeşil beyazlı ekiple sözleşme imzalayarak sahalara dönen Karan’ın hem futbolcu hem de teknik direktör olacağı açıklandı.

Karan futbol yaşamanın ardından Malatyaspor, USA ve FC Shkupi gibi takımlarda çalışmıştı. 43 yaşındaki isim Vefaspor ile yaptığı sözleşmeyle teknik adamlığın yanı sıra futbolcu olarak da yeşil sahalara dönmüş oldu.



Son Güncelleme: 03.09.2020 22:46
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Anahtar Kelimeler:
Vefasporümit Karan
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