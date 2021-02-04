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4 Şubat 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Süper Lig 4 Şubat 2021 Perşembe maç programı

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 04.02.2021 tarihli bugün hangi maçlar var? Süper Lig maç programı haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 04.02.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:02
4 Şubat 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Süper Lig 4 Şubat 2021 Perşembe maç programı
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Sporseverler her gün ekrana gelecek maçları merak etmekte. Birçok sporsever bugün yayınlanacak maçları 4 Şubat 2021 Perşembe maç var mı? Bugün hangi maçlar var?' şeklinde aramaya başladı! 4 Şubat 2021 Perşembe Spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? Maç takvimi ve maç yayınlarının canlı yayın TV kanal bilgilerini sizler için haberimizde derledik…

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgiyle takip edilen futbol liglerinde karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen futbol müsabakaları ancak televizyonlardan takip edilebiliyor. Aşağıdaki kısımda 4 Şubat 2021 Perşembe tarihinde Avrupa’nın tüm önemli liglerinde gerçekleştirilecek olan futbol karşılaşmalarını sizler için sıraladık. 

Birçok futbol sever gün içindeki stresi ve yorgunluğu akşam televizyon karşısına geçerek atmaya çalışıyor. Gün içerisinde iş yerinde yaşanan sıkıntıların yanına bir de sosyal çevrede yaşanan sıkıntılar eklenince insanlar sıkıntıları atmak için bir çıkış noktası arıyor. Bu noktada birçok vatandaşın aklına televizyon karşısına geçerek pasif zaman geçirme önerisi çözüm oluyor. Genelde televizyon karşısına geçen vatandaş ya dizi izliyor ya da spor programı. Maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 4 Şubat 2021 Perşembe günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, TV8 yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk.

4 Şubat 2021 Perşembe  günü Türkiye ve dünyada hafta içi ve hafta sonu liglerinde televizyonda hangi maçlar var?

4 Şubat 2021 Perşembe TV'de bugünün maç programı...

13:00

Erokspor - Karşıyaka

TFF 3. Lig

Yayın Yok

14:30

Ac. Clinceni - UTA Arad

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

16:00

Göztepe - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:30

Al Nasr - Khorfakkan

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

16:30

Bani Yas - Al Fujairah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

17:00

Dinamo Kiev - CSKA Sofya

Hazırlık Maçı

Dinamo TV Youtube

 

17:00

NorthEast Utd - FC Goa

Hindistan Süper Ligi

Bilyoner TV

18:00

Farense - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

18:30

Chindia - Botosani

Romanya Liga 1

Bilyoner TV

19:00

Trabzonspor - Denizlispor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

19:15

Al Wahda - Al Sharjah

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV

20:00

FC Midtjylland - Sonderjyeske

Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

20:15

Luzen - Servette

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV

22:00

Belenenses - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus Bilyoner TV

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 16:02
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