İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

4 Mayıs 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Mayıs Salı at yarışı programı

Mayıs 3 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:00
4 Mayıs 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Mayıs Salı at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 4 Mayıs 2021 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 4 Mayıs SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 4 Mayıs Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 4 Mayıs 2021 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

4 Mayıs Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 4 Mayıs 2021 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 4 Mayıs 2021 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
2020-2021 Süper Lig küme düşen takımlar hangileri?
2020-2021 Süper Lig küme düşen takımlar hangileri?
Manchester United Liverpool maçı neden ertelendi? Manchester United Liverpool maçı ne zaman oynanacak?
Manchester United Liverpool maçı neden ertelendi? Manchester United Liverpool maçı ne zaman oynanacak?
Canlı izle Galatasaray Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GB GS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Galatasaray Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GB GS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Gençlerbirliği Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gençlerbirliği GS Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Gençlerbirliği Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gençlerbirliği GS Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Konyaspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
Konyaspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri

Popüler Haberler

Show TV canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
4 Mayıs 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Mayıs Salı at yarışı programı
Kanal 7 canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kanal D Yüzleşme programı başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
Bedelli askerlik ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? 2021 bedelli askerlik için kredi veren bankalar
Kefaret Nil karakterini kim canlandırıyor? Ege Kökenli kimdir?
Getir yasaklarda açık mı? Getir saat kaça kadar çalışıyor?
2021 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
Bir Zamanlar Kıbrıs 6. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti TRT 1
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
Uçan Kuş TV Hayatın İçinden programını sunan Evrim Keklik Kimdir?
Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm izle! Gönül Dağı 26. bölümünde neler olacak?
Emanet 171. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 3 Mayıs Pazartesi
Kefaret canlı izle! Kefaret Kefaret 24. bölüm tek parça izle! 2 Mayıs 2021 Pazar Kefaret son bölüm
Savaşçı yeni bölüm canlı izle! Fox TV Savaşçı 103. bölüm tek parça izle! Savaşçı son bölüm

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.