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4 Mart 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Mart Cuma at yarışı programı

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı başlıklı haberimizi, 03.03.2022’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

03 Mart 2022 Perşembe 13:30
4 Mart 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Mart Cuma at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 4 Mart 2022 Cuma at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 4 Mart CumaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 3 Mart 2022 Perşembe tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 4 Mart Cuma at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 4 Mart 2022 Cuma tarihli bültene ulaşabilirsiniz

4 Mart Cuma TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 4 Mart 2022 Cuma tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 4 Mart 2022 Cuma TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 03.03.2022 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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