İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Covid - 19 salgını haftalık vaka sayıları açıklandı! kırmızı listede hangi iller var?
Son Dakika
Covid - 19 salgını haftalık...
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin %1'e düştüğü açıklandı
Son Dakika
İkinci el telefon satışlarında KDV'nin...
Hande Erçel ile Kerem Bursin ayrıldı mı? Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia ediliyor
Hande Erçel ile Kerem Bursin...

4 Kasım 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Kasım Perşembe at yarışı programı

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 03-11-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

03 Kasım 2021 Çarşamba 13:30
4 Kasım 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Kasım Perşembe at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 4 Kasım 2021 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 4 Kasım PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 3 Kasım 2021 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 4 Kasım Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 4 Kasım 2021 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

4 Kasım Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 4 Kasım 2021 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 4 Kasım 2021 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 03.11.2021 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi GS - Marsilya maçı ne zaman?
Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, hangi kanalda? Avrupa Ligi GS - Marsilya maçı ne zaman?
Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Bein Sports'tan derbi öncesinde müjdeli haber
Bein Sports tek maç ücreti ne kadar? Bein Sports'tan derbi öncesinde müjdeli haber
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
Milli Takım Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli Takımın kalan maçları ve maç tarihleri
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
Galatasaray Alanyaspor maçında Mbaye Diagne neden kadroya dahil edilmedi?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?
BJK Dortmund maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?

Popüler Haberler

4 Kasım 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Kasım Perşembe at yarışı programı
Rüyada akrep görmek ne anlam ifade eder? Rüyada akrep görmenin anlamı
TJK 3 Kasım 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) maaşı ne kadar? Mekaniker-türbin (uçak ve gemi türbinleri hariç) ne iş yapar?
Whatsapp ses kaydını yazıya çevirebilir miyiz?
Kepçe operatörü 2021 yılında ne kadar maaşı almaktadır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Çekmeci (iplik) maaşları ne kadardır? Çekmeci iş ilanları İşkur iş ilanları
2021 Otomatik metal işleme transfer tezgahı ayarcı- operatörü maaşları 2021 iş ilanları İşkur iş ilanları
Yeni MacBook ve AirPods fiyatı ne kadar? Apple'ın yeni Macbook ve Airpods serilerinin fiyatı belli oldu
Disney Just Beyond dizisinin konusu nedir?
Bugün Fox TV ekranlarında hangi diziler var? 29 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışı
15 Temmuz kaç yılında oldu?
Devlet'ten 1700 TL destek! Ödemeler PTT'den nakit olarak yapılacak
Memur, İşçi, Emekli, Çalışan ve Öğrenci birikim hesapları olan herkesi ilgilendiriyor! 2021 Birikim yapanların destekleri artırılıyor!
GTO coin içinde bulunduğumuz yılda yükselecek mi? 2021 Tahminleri nelerdir?
Lehim Bandı İşçisi ne kadar kazanıyor?
Alakart aşçısı işi nedir? Alakart işçisi maaşları ne kadardır?
Giyotin Makas İşçisi mesleğiyle ilgili merak edilenler
Bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis elemanı 2021 yılında ne kadar maaş almakta?İş ilanlarıne nereden ulaşılır?
Metal doğramacı maaşı ne kadar? Metal doğramacı ne iş yapar?
Teknik müdür maaşı ne kadar? Teknik müdür ne iş yapar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.