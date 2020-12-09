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4. hakem Pierre Webo'ya ne dedi, PSG-Başakşehir maçı iptal edilecek mi? Psg Başakşehir maçı ırkçılık söylemi yapan hakem kimdir?

PSG ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında dördüncü hakemin Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ardından oyuncular sahayı terk etti. 4. hakemin Webo'ya ne dediği merak edilenler arasında yer aldı. "PSG- Başakşehir maçı iptal edilecek mi, ırkçılık yapan hakem kimdir?" sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı...

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:54
4. hakem Pierre Webo'ya ne dedi, PSG-Başakşehir maçı iptal edilecek mi? Psg Başakşehir maçı ırkçılık söylemi yapan hakem kimdir?
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçının oynandığı PSG-Başakşehir karşılaşmasında bir hakem skandalı meydana geldi. Paris’te oynanan karşılaşmada maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı bir söylemde bulundu. Dördüncü hakemin bu söylemi ardından iki takımın oyuncuları ve teknik isimleri de hakeme büyük tepki gösterdi.

Karşılaşmanın henüz 14. Dakikasının oynandığı anlarda maçın hakemi Hategan’ın verdiği kararlar sonrasında yedek kulübesinde gerginlik yaşandı. Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo, gösterdiği tepki nedeniyle dördüncü hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Dördüncü hakem orta hakeme bilgi geçerken ise Pierre Webo hakkında ırkçı bir söylemde bulundu.

 

Dördüncü hakem Pierre Webo’ya ne dedi?

PSG-Başakşehir karşılaşmasında yardımcı antrenör Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakemin ne söylediği de merak edilenler arasında yer aldı. Elde edilen bilgilere göre dördüncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Pierre Webo’ya ilişkin konuşurken “negro”, Türkçe karşılığı “zenci” olan ırkçı kelimeyi kullandı. Bu kelimeyi kullanması ardından tüm oyuncular hakeme sert tepki gösterdi.

 

PSG-Başakşehir maçı iptal mi oldu?

Dördüncü hakemin ırkçı söylemi ardından hem PSG’nin hem de Başakşehir’in oyuncuları sert tepki ortaya koydular. Bir süre devam eden tartışmanın sonucunda iki takımın oyuncuları da hakemin sahadan ayrılmadığı sürece karşılaşmaya devam etmeyeceklerini ifade ettiler. Soyunma odasına giden oyuncular UEFA tarafından alınacak kararı beklemeye başladılar.

 

Birçok kulüp sosyal medyadan tepki gösterdi

Oyuncuların UEFA tarafından alınacak kararı beklediği süreçte birçok Türk kulübünün yanı sıra Avrupa takımı da dördüncü hakeme tepki gösterdi. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da hakemin sahadan alınmaması halinde maça çıkmayacaklarını ifade etti.

UEFA’dan alınacak karar halen milyonlarca kişi tarafından bekleniyor…



Son Güncelleme: 09.12.2020 00:54
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UEFAPSGBaşakşehirRacismırkçılık
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