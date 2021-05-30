“4 arkadaşımız adına üzgünüm”

Şenol Güneş;” Son zamanlarda futbolcularımıza fazla yükleme yaptık. Kamp yeri ve zamanı bizim için iyiydi” dedi.

Tüm orta saha değişecek

Güneş dört futbolcunun kamptan ayrılacağını söyleyerek,” Oyuncularımın arzu ve isteğinden memnunum. Ayrılacağımız dört futbolcumuz için üzgün hissediyorum. Bu üzüntü veren sıkıntılı bir karardı. İzleyenleri keyiflendirerek güzel oyunla ve iyi skorla şampiyonaya katılmak istiyoruz” dedi.

Önümüzdeki hazırlık maçı kolay olmayacak. Tüm orta sahayı değiştirmeyi düşünüyorum. Hücumda da aynı zamanda değişiklikler olası. Tunuva’nın ilk maçı olan İtalya maçı önemli fakat bizim için maç maçtır. Azerbaycan müsabakasında 3’lü savunma denememizin nedeni oyuncuların sahadaki reaksiyonlarını belirlemek içindi. Hangi sistem daha olumlu sonuç verirse onunla devam edeceğiz” dedi.

Kulüplerimizi unuttuk

Genç futbolcu;” Çok iyi bir dönemdeyiz takım olarak ve iyi hazırlanıyoruz. Euro 2021 de sonuna kadar ilerlemek istiyoruz. Sakatlığım iyi. Kampın ilk gününden bu yana çalışmaları sürdürüyorum. İtalya maçıyla güzel bir başlangıç gerçekleştirmek temennimiz. Artık kupaya odaklandık kendi takımlarımızı kenara koyduk” dedi.