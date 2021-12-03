İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

4 Aralık 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Aralık Cumartesi at yarışı programı

Gündemde halen yer almaya devam eden TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 3 Aralık 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Aralık 2021 Cuma 13:30
4 Aralık 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Aralık Cumartesi at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 4 Aralık 2021 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 4 Aralık CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 3 Aralık 2021 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 4 Aralık Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 4 Aralık 2021 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

4 Aralık Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 4 Aralık 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 4 Aralık 2021 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 03.12.2021 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle
Fatih Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle
Canlı izle Yeni Malatyaspor Galatasaray Bein Sports
Canlı izle Yeni Malatyaspor Galatasaray Bein Sports
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesi
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar listesi
İlkay Gündoğan Altın Küre favorisini açıkladı!
İlkay Gündoğan Altın Küre favorisini açıkladı!
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralandı, Beşiktaş tek Türk futbol takımı seçildi
Dünyanın en değerli futbol kulüpleri sıralandı, Beşiktaş tek Türk futbol takımı seçildi
Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Play-Off rakipleri kimler? Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası yolundaki son sınavı başlıyor
Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Play-Off rakipleri kimler? Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası yolundaki son sınavı başlıyor

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Tır/kamyon muavini maaşı ne kadar? Tır/kamyon muavini ne iş yapar?
Mobilya Döşeme Ustası maaşı ne kadar? Mobilya Döşeme Ustaları ne iş yapar?
Kablo İmal Makinesi Operatörü ne kadar kazanıyor?
The Power Of The Dog filminin konu ve yorumlar nelerdir? Filmin oyuncuları kimlerdir?
Yemekhane Servis İşçisi ne iş yapar? Yemekhane Servis İşçileri ne iş yapıyor?
Dijital Baskı Operatörü maaşı ne kadar? Dijital Baskı Operatörü görevi ve yetkileri
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı maaşı ne kadar? Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanının görevleri nelerdir?
Camdaki Kız dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Camdaki Kız 2. sezon yayın tarihi!
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 1 Temmuz 2021 Perşembe
Motorlu taşıt makas tamircisi maaşı ne kadar? Motorlu taşıt makas tamircisi ne iş yapar?
TRT1 Dünya Hali konusu ve oyuncuları
TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı ve TV rehberi
Sarıçam Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakfı Online Başvuru
İşe İade davası şartları nelerdir? Dava açma süresi ne kadardır?
Bingo Hell filminin konusu ve yorumu
Vinç Operatörü ne kadar maaş alır? Vinç Operatörü ne iş yapmaktadır?
Elden taksitle cep telefonu satışı yapan yerler nereleri ?
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekanik Bakım Ve Onarımcısı görevleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.