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37 dakikada pilini dolduran telefon OPPO Reno4 SE 5G!

OPPO'nun orta segment telefonlarından bir tanesi olacak Reno4 SE 5G modeli 37 dakikada pilini tam doldurması ile merak edilmeye başlandı. Ülkemizin telefon piyasasına daha girmeyen telefon ilerleyen günlerde raflarda yerini alacak olmasına karşın en merak edilen ve son günlerin en fazla araştırılan telefonlardan biri haline geldi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:34
37 dakikada pilini dolduran telefon OPPO Reno4 SE 5G!
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Ülkemiz telefon piyasasına girdiği günden beri adından sık sık söz ettiren ve telefon tasarımları ile en sevilen markalardan bir tanesi olan OPPO yeni orta segment telefonu Reno4 SE 5G’yi duyurdu. Özellikleri ile ülkemizin yükselen telefon satıcısı haline gelen OPPO’nun yeni modelinin hızlı şarj desteği, 5G özelliği ve AMOLED ekran dikkat çekti.

Çin’in en büyük telefon üreticilerinden biri haline gelen OPPO yeni orta segment telefonunu duyurdu. Reno4 serisinin yeni modeli olan Reno4 SE 5G modeli 37 dakikada pilini tam doldurması en dikkat çeken özelliği olurken pek çok kişi telefonun diğer özelliklerini ve Türkiye fiyatını araştırmaya başladı.

Reno4 SE 5G modeli 6,43 inçlik ekranı ile dikkatleri üzerine çekerken kullanıcısına AMOLED ekran ve 60 HZ yenileme hızı ile Full HD+ çözünürlük sunması son zamanların en merak edilen telefonu olmasını sağladı.

OPPO Reno4 SE 5G tasarımı

Reno4 SE modelinde bulunan 8 GB LPPDR4x ram en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi olurken 256 GB’a kadar depolama alanına ek olarak MicroSD kart ile depolama alanının arttırılabilir olması kullanıcılardan ve telefonu almak isteyenlerden tam not aldı. Android tabanlı olan OPPO Reno4 SE ColorOS 7.2 ara yüzü ile kullanıcılara gelecek.

37 dakikada pilini dolduracak


4.300 mAh bataryası ile orta segment telefonlara en fazla kullanılan bataryalardan birini kullanan OPPO Reno4 SE hızlı şarj özelliği ile dikkat çekiyor. %0 şarjdan %100’e 37 dakika gelen telefonun hızlı şarj özelliğine gücünü 650W SuperVOOC 2.0 Flash Charge desteği veriyor.

OPPO Reno4 SE 5G teknik özellikleri

  • İşlemci: MediaTek Dimensity 720
  • RAM: 8 GB
  • Depolama alanı: 128 GB/256 GB
  • Ekran boyutu: 6,43 inç Full HD+ 60Hz AMOLED
  • Arka Kamera: 48 MP f/1,7 + 8 MP 119 derece geniş açı + 2 MP makro
  • Ön Kamera: 32 MP
  • Batarya: 4.300 mAh, 65W hızlı şarj
  • İşletim sistemi: Android 10
  • Bağlantılar: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C, 3.5 mm kulaklık girişi
  • Boyut: 160.5 x 73.5 x 7.85 mm
  • Ağırlık: 169 gram

OPPO Reno4 SE 5G Türkiye fiyatı ne kadar?

Toplamda 3 farklı renk seçeneği ile ülkemizin telefon pazarına girmeye hazırlanan OPPO Reno4 SE modeli için yurtdışı fiyatları 128 GB versiyon için 369 Dolar olurken Türkiye fiyatı 2.794 TL ve vergiler olacak. Aynı telefonun 256 GB’lık versiyonu için ise 413 Dolar satış fiyatı belirlendi. Buna göre OPPO Reno4 SE 5G modelinin 256 GB’lık modeli ülkemizde 3.127 TL’ye ek olarak vergi olacaktır.

 



Son Güncelleme: 21.09.2020 14:34
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Oppo Reno4 Se 5gözellikleriBataryasıFiyatı
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