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31 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 31 Ocak Pazartesi at yarışı programı

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 30 Ocak 2022 Pazar'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

30 Ocak 2022 Pazar 13:30
31 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 31 Ocak Pazartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 31 Ocak 2022 Pazartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 31 Ocak PazartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 30 Ocak 2022 Pazar tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 31 Ocak Pazartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 31 Ocak 2022 Pazartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

31 Ocak Pazartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 31 Ocak 2022 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 31 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 30.01.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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