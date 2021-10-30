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31 Ekim 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 31 Ekim Pazar at yarışı programı

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 30 Ekim 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Ekim 2021 Cumartesi 13:30
31 Ekim 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 31 Ekim Pazar at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 31 Ekim 2021 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 31 Ekim PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 30 Ekim 2021 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 31 Ekim Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 31 Ekim 2021 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

31 Ekim Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 31 Ekim 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 31 Ekim 2021 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 30.10.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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