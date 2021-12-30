İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller için kademeli tarife geliyor..
Son Dakika
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller...
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları 28 liraya geriledi
Son Dakika
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları...
Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?
Son Dakika
Dolar düşünce market ürünlerinde de...
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Son Dakika
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği...

31 Aralık 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 31 Aralık Cuma at yarışı programı

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 30.12.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

30 Aralık 2021 Perşembe 13:30
31 Aralık 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 31 Aralık Cuma at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 31 Aralık 2021 Cuma at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 31 Aralık CumaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 30 Aralık 2021 Perşembe tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 31 Aralık Cuma at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 31 Aralık 2021 Cuma tarihli bültene ulaşabilirsiniz

31 Aralık Cuma TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 31 Aralık 2021 Cuma tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 31 Aralık 2021 Cuma TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 30.12.2021 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?

Popüler Haberler

Camdaki Kız Alp ,Tolga Çıklaçiftçi kimdir?
31 Aralık 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 31 Aralık Cuma at yarışı programı
HSBC hesabını açma veya kapama işlemleri nasıl gerçekleştirilir?
TJK 30 Aralık 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Netflix dizisi İhanetin Beş Yüzü'nün konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
The Crow filminin konusu nedir? The Crow filmi oyuncuları kimlerdir?
Gelir Belgesiz kredi veren bankalar hangileri?
HSBC Bank'ın kredisine nasıl başvurulur?
İBB ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar yapmaya devam ediyor
Susuz tarım nasıl yapılır? Susuz tarımda neler yetiştirilir?
SSK'lı, EYT'li, Bağkur'lu, emekli olamayan kişiler SGK'dan toplu para alabiliyor!
Pedagojik formasyon geri mi dönüyor? YÖK'ten açıklama geldi
Diyetisyen kaç lira maaş alıyor? Devlet ve özel kurumlarda çalışan diyetisyen maaşları
Özler Holding sahibi kimdir?
Demir eksikliği tedavi edilir mi? Nasıl teşhis edilir?
Arıcılık hibe desteğine nasıl başvuru yapılır?
Müze Kart Nedir? Nasıl temin edilir?
The Mosquito Coast dizi Konusu ve içerik hakkında incelemeler
Nicholas Cage, Pig filmi ile geri döndü
Engelli maaşına kredi veren bankalar hangileri?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.