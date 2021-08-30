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31 Ağustos 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 31 Ağustos Salı at yarışı programı

Okurlarımız tarafından merakla beklenen TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin tüm yeni gelişmeleri 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:30
31 Ağustos 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 31 Ağustos Salı at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 31 Ağustos 2021 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 31 Ağustos SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 30 Ağustos 2021 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 31 Ağustos Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 31 Ağustos 2021 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

31 Ağustos Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 31 Ağustos 2021 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 31 Ağustos 2021 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 30.08.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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