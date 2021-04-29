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30 Nisan 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Nisan Cuma at yarışı programı

29 Nisan 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Nisan 29 Perşembe günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:01
30 Nisan 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Nisan Cuma at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 30 Nisan 2021 Cuma at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 30 Nisan CumaTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 29 Nisan 2021 Perşembe tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 30 Nisan Cuma at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 30 Nisan 2021 Cuma tarihli bültene ulaşabilirsiniz

30 Nisan Cuma TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 30 Nisan 2021 Cuma tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 30 Nisan 2021 Cuma TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!




Son Güncelleme: 29.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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