İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

30 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Mayıs Pazar at yarışı programı

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberine dair en sıcak ayrıntılar 29.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:01
30 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Mayıs Pazar at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 30 Mayıs 2021 Pazar at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 30 Mayıs PazarTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 29 Mayıs 2021 Cumartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 30 Mayıs Pazar at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 30 Mayıs 2021 Pazar tarihli bültene ulaşabilirsiniz

30 Mayıs Pazar TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 30 Mayıs 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 30 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 29.05.2021 12:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan liste verildi
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan liste verildi
Fenerbahçe'den Perotti gelişmesi devam ediyor
Fenerbahçe'den Perotti gelişmesi devam ediyor
Galatasaray seçiminde Yiğit Şardan listesi yayınlandı
Galatasaray seçiminde Yiğit Şardan listesi yayınlandı
Trabzonspor'dan ayrılık haberleri işte o 5 isim
Trabzonspor'dan ayrılık haberleri işte o 5 isim
Türkiye-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye-Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Azerbaycan maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig, TFF 1.Lig küme düşme kaldırılacak mı?
Süper Lig, TFF 1.Lig küme düşme kaldırılacak mı?

Popüler Haberler

30 Mayıs 2021 Pazar TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Mayıs Pazar at yarışı programı
Pankreas kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Menajerimi Ara 39. bölüm fragmanı izle - Menajerimi Ara 30 Mayıs 2021 Pazar özeti
Bozkır Aslanı Celaleddin 2. Bölüm Fragmanı – 28 Mayıs 2021 Cuma
Rüyada fındık görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? fındık görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı izle! Kağıt Ev 7. Bölüm fragmanı izle
Maraşlı 20. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Arka Sokaklar 591. bölüm fragmanı izle - Arka Sokaklar 28 Mayıs 2021 Cuma özeti
Kuruluş Osman 61. bölüm fragmanı yayında! Kuruluş Osman 61. yeni bölümde neler olacak?
Sadakatsiz dizisi Haluk kimdir? Burak Sergen kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yeni kimlikle hes kodu nasıl alınır?
Siyah elbiseye uygun cilt makyajı
Survivor 2021 104. bölüm fragmanı 27 Mayıs 2021 Perşembe TV 8
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Rıfkı karakterini Gökhan Akteke canlandırıyor
50.000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 50 BİN TL'ye verilen faiz
Son Yaz 20. bölüm fragmanı yayında! Son Yaz 20. yeni bölümde neler olacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı yayında! Uyanış: Büyük Selçuklu 34. yeni bölümde neler olacak?
Bordo bereli asker nasıl olunur? 2021 TSK bordo bereli askerlik şartları ve eğitimleri
Emekli kaplıca tedavisinden nasıl faydalanılır? 2021 Kaplıca tedavisi masrafları SGK karşılar mı?
SGK rapor parası ödemesi ne kadar? Mayıs 2021 Rapor parası sorgulama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.