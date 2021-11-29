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30 Kasım 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Kasım Salı at yarışı programı

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 29 Kasım 2021 Pazartesi gününde yayınlanan haberimizde TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

29 Kasım 2021 Pazartesi 13:30
30 Kasım 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Kasım Salı at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 30 Kasım 2021 Salı at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 30 Kasım SalıTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 29 Kasım 2021 Pazartesi tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 30 Kasım Salı at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 30 Kasım 2021 Salı tarihli bültene ulaşabilirsiniz

30 Kasım Salı TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 30 Kasım 2021 Salı tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 30 Kasım 2021 Salı TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 29.11.2021 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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