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30 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Ekim Cumartesi at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 29.10.2021 tarihli haberimizde TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

29 Ekim 2021 Cuma 13:30
30 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 30 Ekim Cumartesi at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 30 Ekim 2021 Cumartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 30 Ekim CumartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 29 Ekim 2021 Cuma tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 30 Ekim Cumartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 30 Ekim 2021 Cumartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

30 Ekim Cumartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 30 Ekim 2021 Cumartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 30 Ekim 2021 Cumartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 29.10.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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