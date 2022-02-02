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3 Şubat 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 3 Şubat Perşembe at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 2 Şubat Çarşamba günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Şubat 2022 Çarşamba 13:30
3 Şubat 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 3 Şubat Perşembe at yarışı programı
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At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 3 Şubat 2022 Perşembe at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 3 Şubat PerşembeTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 2 Şubat 2022 Çarşamba tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 3 Şubat Perşembe at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 3 Şubat 2022 Perşembe tarihli bültene ulaşabilirsiniz

3 Şubat Perşembe TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 3 Şubat 2022 Perşembe tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 3 Şubat 2022 Perşembe TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!



Son Güncelleme: 02.02.2022 13:30
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IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
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