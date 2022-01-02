İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
Son Dakika
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına...
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller için kademeli tarife geliyor..
Son Dakika
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller...
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları 28 liraya geriledi
Son Dakika
Döviz kurlarındaki düşüşle fındık fiyatları...
Dolar düşünce market ürünlerinde de fiyatlar düştü mü?
Son Dakika
Dolar düşünce market ürünlerinde de...

3 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 3 Ocak Pazartesi at yarışı programı

TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK at yarışı programı haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 2 Ocak 2022 Pazar tarihli haberimizi okuyarak TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

02 Ocak 2022 Pazar 13:30
3 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 3 Ocak Pazartesi at yarışı programı
Takip Et:

At yarışları için haftalık olarak yarış programlarının yer aldığı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? konusu at yarışı severlerin araştırmaları arasında yer alıyor. Televizyonlardan yarışları takip edenler ve bunun dışında altılı ganyan oynamak isteyenler için TJK 3 Ocak 2022 Pazartesi at yarış programıyla ilgilenmeye başladılar. 3 Ocak PazartesiTJK at yarış bülteni belli oldu mu? Programın ilerleyişi gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız haberimize göz atın…

TJK at yarış bülteni ilgilileri tarafından araştırılmaya başlandı. 2 Ocak 2022 Pazar tarihinde yapılacak yarışlar merak konusu oldu. Peki ya araştırılan TJK bülten programı belirlendi mi? 3 Ocak Pazartesi at yarış bültenleri açıklandı mı?

 TJK intenet sitesi üzerinden 3 Ocak 2022 Pazartesi tarihli bültene ulaşabilirsiniz

3 Ocak Pazartesi TJK at yarış bülteni TJK intenet sitesi üzerinden yayınlandı. İlgililer ve merak edenler TJK intenet sitesine giriş yaparak öğrenebilirler. 3 Ocak 2022 Pazartesi tarihinde gerçekleşecek olan koşuların detayları resmi intenet sitesinde detaylı olarak meraklılarına sunulmuş durumda. TJK at yarışı iki farklı şehirde gerçekleşecek ve öğleden sonra başlayacağı biliniyor. Gece 21.30 sularında ise koşuların biteceği düşünülüyor. 

 3 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışları koşu bülteni için tıklayınız!


Son Güncelleme: 02.01.2022 13:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IzmirKocaeliProgamBültenAt YarışıTJK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Lille oyuncusu Burak Yılmaz: “Beşiktaş'ın şampiyonluğu için dua ettim”
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
Spor Toto sonuçları 10.12.2021-14.12.201! Spor Toto bu hafta ne kadar verdi?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
2021'de hangi futbolcu ne kadar kazandı?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Beşiktaş coin ne zaman çıkacak? BJK Token nasıl alınır?
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
Fenerbahçe Coin nasıl alınır? Fenerbahçe Coin yorumları
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?
EXXEN Beşiktaş Ajax maçı canlı izleme ekranı ,EXXEN aylık üyelik ücretleri ne kadar?

Popüler Haberler

3 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 3 Ocak Pazartesi at yarışı programı
İşte Bu Aşk filminin konusu nedir? İşte Bu Aşk filmi yorumu
TJK 2 Ocak 2022 Pazar at yarışı sonuçları
İBB Aile destek paketine başvuru nasıl yapılır?
SGK 03 işten ayrılış kodu nedir? SGK işten ayrılış nedeni öğrenme
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımları yattı mı? Sorgulama ve başvuru formu
Devlet tarafından hangi sosyal yardımlar yapılmaktadır?
Çiftçi Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
Belediyelerin verdiği nakit yardım parasının şartları nedir, nasıl alınır?
Netflix'in yeni dizisi Sexy Beasts'in fragmanı yayınlandı
ATA AÖF Telegram grupları ve grup bağlantıları
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi Barbaros Hayrettin Paşa ( Ulaş Tuna Astepe ) kimdir?
Mekatronik Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar? Mekatronik Bakım Onarımcısı görevleri
Kurban kesimi bayram boyunca ne zaman başlar ve biter?
Erken emeklilikte emekli maaşları ne kadar olur? Hangi emekli ne kadar maaş alır?
SGK üzerinden alacak sorgulaması nasıl yapılır?
Tokat Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılmaktadır?
Antalya halk süt yardım başvuruları nasıl yapılır? Kimler süt yardımı alabilir?
EİKP ödemesi nedir? Kimler EİKP ödemesi alabilir?
Web sitelerine yorum yaparak para kazanmanın yolları
2 Ocak 2022 Pazar evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.